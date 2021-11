Herbst 2021 unter den sechs sonnigsten der Messgeschichte

Der meteorologische Herbst (September, Oktober, November) brachte 2021 viele Hochdruckwetterlagen und nur wenige Tiefdruckgebiete. „Daher war dieser Herbst sehr sonnig und trocken", sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) „die Sonnenscheindauer lag in der österreichweiten Auswertung um 22 Prozent über dem Durchschnitt, das bedeutet den sechst sonnigsten Herbst der Messgeschichte. Die Niederschlagsmenge war um 34 Prozent unter dem Durchschnitt. Das ergibt Platz 20 unter den trockensten Herbsten der Messgeschichte".

Am 15. September brachte dieser Herbst den letzten „30er" des Jahres, mit 30,4 Grad in Bad Radkersburg (Stmk), 30,3 Grad in Andau (Bgld) und 30 Grad in Wagna bei Leibnitz (Stmk). Jetzt, Ende November, liegt in fast ganz Österreich Schnee. Der Zeitpunkt der ersten Schneedecke in tiefen Lagen entsprach in etwa dem Durchschnitt.

80 Prozent der Herbste waren kühler

„Es war der kühlste Herbst seit 2017. Über die gesamte 255-jährige Messreihe im Tiefland Österreichs gesehen, waren aber 80 Prozent der Herbste kühler, weil das Klima in den letzten Jahrzehnten deutlich wärmer geworden ist." sagt ZAMG-Klimatologe Orlik.

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Herbst im Zeitraum 1991 bis 2020 liegt der Herbst 2021 im Tiefland genau im Bereich des Mittels, auf den Bergen 0,6 Grad darüber. Im Vergleich zum Durchschnitt im Zeitraum 1961 bis 1990 war dieser Herbst im Tiefland um 0,7 Grad zu warm und auf den Bergen um 1,0 Grad.

Kältester Herbst seit vier Jahren

Der gesamte Temperaturverlauf des Herbstes 2021 zeigte wenig Auffälligkeiten. Der September 2021 gehört zwar mit einer Abweichung von +1,2 °C zu den 25 wärmsten Septembermonaten der vergangen 255 Jahre, jedoch waren der Oktober und November 2021 mit Anomalien von -0,7 °C bzw. -0,6 °C relativ kalt. Der gesamte meteorologische Herbst verzeichnete somit eine Temperaturabweichung von 0,0 °C (HISTALP-Tieflanddatensatz) zum Mittel 1991-2020. Damit ist dieser Herbst der kälteste seit dem Jahr 2017 (der um 0,3 °C kälter verlief als das vieljährige Mittel). In den Gipfelregionen des Landes war der Herbst 2021 um 0,5 °C wärmer als das klimatologische Mittel. Das lag vor allem daran, dass der September und November hier um rund 0,7°C wärmer verlaufen sind als in den Niederungen.