Heißes Wochenende könnte von Gewittern gestört werden

Gute und schlechte Neuigkeiten zugleich: Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird das kommende Wochenende sommerlich war, zugleich ist das Wetter teilweise anfällig für Gewitter, so die Prognose am Donnerstag.

Am Freitag ist es bis zum Vormittag vielerorts sonnig, die Temperaturen steigen rasch und kräftig an und bald wird es heiß. Ein paar lockere Wolkenfelder machen sich zunächst am ehesten nördlich der Alpen bemerkbar. Am Nachmittag können sich vom Berg- und Hügelland ausgehend teils hochreichende Quellwolken bilden, die Gewitterneigung steigt vor allem in Alpenhauptkamm-Nähe und im Norden vorübergehend an. In den meisten Regionen bleibt es aber tagsüber voraussichtlich noch trocken. Nach neun bis 18 Grad in der Früh gibt es Tageshöchsttemperaturen von 26 bis 32 Grad.