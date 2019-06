Heißer Juni: Der Hitzerekord könnte fallen

Einen Rekord dürfte der Juni 2019 jedenfalls schon gebrochen haben er ist zu trocken, trotz lokal heftiger Gewitter. Sie verursachten allein am Sonntag in der Steiermark einen Schaden von einer Million Euro an landwirtschaftlichen Kulturen, berichtet die Hagelversicherung durch Überflutungen und Hagelschlag. Das steirische Fischbach etwa ist der bisher nasseste Ort Österreichs, hier gab es bereits 71 Prozent des durchschnittlichen Monatsniederschlages. aber das ist die Ausnahme. „In der ersten Monatshälfte ist flächendeckender Regen ausgenommen Vorarlberg komplett ausgeblieben“, beschreibt Manfred Spatzierer: In Linz gab es kein Tröpfchen Regen, in Eisenstadt gar nur einen Liter pro Quadratmeter.