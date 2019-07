Heiß und trocken: Das ist ein Sommer der Rekorde

Während in Bayern die sinkenden Pegelstände der Donau erste Probleme verursachen, drohen in Österreich noch keine Einschränkungen. „Dank des Inns hat die Donau noch genug Wasser“, sagt Christoph Casper von der Wasserstraßengesellschaft via Donau.

Vom im Vorjahr erreichten historischen Tiefststand (120 Zentimeter) sei man beim Pegel Kienstock in der Wachau noch um mehr als einen Meter entfernt. „Auch in den nächsten Tagen ist keine Verschlechterung in Sicht“, sagt Caspar und spricht die vorhergesagten Regenfälle am kommenden Wochenende an. Die werden allerdings zu gering ausfallen, um die Auswirkungen der Dürre zu lindern, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.

Unterdessen ärgern sich Niederösterreichs Grüne über die „provozierten Brände“ durch Schießübungen auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig. „Der Erlass der Bezirksbehörde wird ignoriert“, sagt Landtagsmandatarin Silvia Moser. „Wir halten uns an die Waldbrandverordnung und machen kein Feuer. Geschossen wird in der Kernzone, ein Übergreifen der Brände ist unmöglich“, sagt ein Heeressprecher.