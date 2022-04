Heimische Hirsche von Corona verschont

Das Team analysierte auch Details des zellulären SARS-CoV-2-Rezeptors (ACE2-Gen) bei Hirschen. Mit Ausnahme einer Veränderung, die möglicherweise Rothirsche etwas resistenter gegen eine Infektion macht, zeigten sich dabei keine Abweichungen im Rezeptor, die den drastischen Unterschied in den Ergebnissen zwischen mitteleuropäischen und nordamerikanischen Hirschen erklären könnten.

Ursache

Als eine m√∂gliche Erkl√§rung f√ľr die Unterschiede nennen die Forscher die Verteilung und Bewirtschaftung der Hirscharten in den beiden Regionen. In Nordamerika seien Hirsche h√§ufig in Stadtrandgebieten und St√§dten anzutreffen, wo sie potenziell h√§ufig mit Menschen und deren Abf√§llen in Kontakt kommen. Zudem erfolge die Bewirtschaftung der Tiere haupts√§chlich durch Beh√∂rden der US-amerikanischen bzw. kanadischen Bundesregierung.