Heftige Unwetter mit Schäden in Tirol und Vorarlberg

Starkregen, Wind und Hagel gab es am Montagabend und Montagnacht in Tirol und Vorarlberg. Besonders betroffen war der Raum um Jenbach. Allein in der Marktgemeinde Jenbach musste die freiwillige Feuerwehr zu 27 Einsätzen ausrücken. Die starken Regenfälle führten zu Überflutungen in Tiefgaragen, Hauseingängen, Wohnungen und Unterführungen.

Murenabgang im Bezirk Schwaz

Gegen 23.18 Uhr ging nach den starken Niederschlägen eine Mure mit Baumstämmen und Geröllmassen auf die Unterinntallandesstraße (Bezirk Schwaz) zwischen Jenbach und Stans ab, die einen Teil der Fahrbahn bedeckte.