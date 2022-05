Der Mai nimmt ein kühles Ende

Damit ist nun aber Schluss: Bereits am Montag kam es in Vorarlberg zu heftigen Gewittern – inklusive Hagel. Diese verlagern sich im Laufe des Tages in den Osten und Südosten. Auch dort können Hagelschauer nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen im Land sind zweigeteilt: Während das Thermometer von Vorarlberg bis ins Salzkammergut nur noch 14 bis 19 Grad anzeigt, bleibt es im Südosten sommerlich warm. In der Südsteiermark sind Spitzen bis zu 29 Grad möglich.