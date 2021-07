Überflutungen nach heftigen Unwettern

Hernstein

Bezirksfeuerwehrkommando

Der Schlossteich inkonnte die Wassermassen nicht aufnehmen. Die FF war "zu Beginn einfach chancenlos und konnte vorerst nur Sicherungsarbeiten durchführen", teilte dasmit. Am Abend wurde das Wasser mit der Schmutzwasserpumpe des NÖ Katastrophenhilfsdienstes aus dem Schlosspark kontrolliert zum Abfluss gebracht. Ein erneuter Platzregen erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte.

Am stärksten betroffen war laut dem Bezirksfeuerwehrkommando das Triestingtal, insbesondere der Raum um Hernstein und die Ortschaft Aigen: Durch den Starkregen traten zahlreiche Bäche und Gerinne über die Ufer, mehrere Feuerwehren standen über Stunden im Einsatz. Felder und Wiesen standen unter Wasser, auch die Straße in das Tal war an vielen Stellen überschwemmt und nur schwer passierbar. In anderen Gemeinden wurden vor allem zahlreiche Keller ausgepumpt und überflutete Straßen gesichert.

Insgesamt standen im Bezirk Baden ab dem späteren Dienstagnachmittag bis in die Nacht bzw. bis am Mittwoch an 36 Einsatzorten 19 Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Dabei mussten unter anderem umgestürzte Bäume oder größere Äste auf Verkehrsflächen beseitigt sowie Gebäude, Freiflächen und Bäche ausgepumpt bzw. gesichert werden.