Heftige Schauer: Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter in Österreich

Bis zu 80 Liter Regen sind in Österreich seit Mittwochfrüh bis Freitagmittag pro Quadratmeter zusammengekommen. Aber nur in tiefen Lagen, in höheren Lagen kamen die Niederschläge als Schnee auf dem Boden an, teilte die Geosphere Austria (ehemals ZAMG) mit. So schneite es in großen Teilen des Berglandes und im Waldviertel. Die Niederschlagsmengen bisher würden etwa denen in einem durchschnittlichen ganzen April entsprechen, resümierte Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik.

"Um die 50 Liter pro Quadratmeter regnete es zum Beispiel in Klagenfurt, Graz und St. Pölten, rund 40 in Bregenz, Salzburg, Wien, Eisenstadt und um die 30 Liter pro Quadratmeter waren es in Linz und Innsbruck", lautete die vorläufige Bilanz Orliks. In den höheren Lagen war es weiß: 14 Zentimeter Neuschnee lagen zum Beispiel Freitagfrüh im steirischen Mariazell (864 Meter Seehöhe). Derartige Neuschneemengen in 24 Stunden kommen hier im April durchschnittlich alle drei bis vier Jahre vor. Sieben Zentimeter Neuschnee lagen in Dellach im Drautal auf 628 Meter Seehöhe, wo solche Neuschneemengen in 24 Stunden im April durchschnittlich alle sechs bis sieben Jahre vorkommen.