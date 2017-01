Die chinesische J&Y-Holding, die 75 Prozent am Gebiet hält, hat bisher keine Erlaubnis für den Saisonstart erteilt – obwohl er in der Vergangenheit sogar eine millionenschwere Modernisierung in Aussicht gestellt hatte. Der frühere Geschäftsführer Gernot Leitner, der die Übernahme durch den Chinesen eingefädelt hat und immer noch acht Prozent am Skigebiet hält, übt sich trotz „Unverständnis“ in Zweckoptimismus. Dennoch sei auch angesichts der Umstände der Verkauf des Skigebiets richtig gewesen. „Es hat keine Option gegeben. Der Plan B war der Konkurs“, meint Leitner.

In der Gemeinde Krispl, zu der Gaissau gehört, bangen vor allem vom Skigebiet abhängige Kleinbetriebe um den Erhalt. „Der Schaden wäre katastrophal“, sagt Bürgermeister Andreas Ploner.