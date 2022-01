Haus in Tirol wurde ein Raub der Flammen

Durch einen Brand ist in der Nacht auf Sonntag ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser (Bez. Kitzbühel) schwer beschädigt worden. Eine Spaziergängerin hatte das Feuer entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Das Haus war an zwei Deutsche vermietet, die laut Polizei ab 10 Uhr einen Kachelofen im Wohnzimmer im Erdgeschoß durchgehend beheizten, bevor sie gegen 13.30 Uhr das Haus verließen. Aufgrund der vorläufigen Brandursachenermittlung könne davon ausgegangen werden, dass das Feuer oberhalb des Wohnzimmers ausgebrochen sei und sich von dort ausgebreitet habe.

Durch das Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt. Die beiden Mieter waren zurückgekehrt, als der Feuerwehreinsatz bereits beendet war. Drei Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften waren beteiligt. Die Schadenshöhe war noch nicht ermittelt.