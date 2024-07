Hate Crimes: 2023 wurden rund 5.700 Straftaten aus Hass begangen

Das häufigste Motiv war dabei die Weltanschauung (2.706), gefolgt von der nationalen bzw. ethnischen Herkunft (1.612) und der Religion (700 Fälle), teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. Etwa 20 Prozent der erfassten Straftaten fanden im Internet statt.

Beim Motiv "Weltanschauung" dominierten Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz sowie Sachbeschädigungen und Verhetzungen, wobei die Tatverdächtigen in den wenigsten Fällen direkten Kontakt zu den Betroffenen hatten. Dementsprechend stachen online bei drei Viertel aller Hasspostings Verstöße gegen das Verbotsgesetz hervor (920 Motive).

Unterteilt werden die Hate Crimes weiters in sexuelle Orientierung (446), die Hautfarbe (293), das Geschlecht (248), das Alter (176), Behinderung (144) oder sozialen Status (136).

In der Kategorie "Religion" , in der insgesamt die angezeigten Straftaten gestiegen sind (2022: 630) gab es die meisten Straftaten im Bereich Antisemitismus vor Muslimfeindlichkeit . Jedes zweite antisemitische Delikt war ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz.

Betroffene physischer Gewalt werden hingegen vermehrt Personen aufgrund des Alters oder des Geschlechts . Bei 90 Prozent der Straftaten in diesen beiden Gruppen handelte sich um Taten gegen Leib und Leben, die Freiheit, Ehre oder sexuelle Integrität. Auch Gewalt gegen Personen mit einer Behinderung oder queere Menschen ist häufig physisch (80 Prozent der angezeigten Straftaten).

Die Verteilung der angezeigten Straftaten zeigt einen Schwerpunkt in Wien

Gegen Muslime, aber auch gegen Personen, die Opfer aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder Sexualität wurden, richteten sich vorrangig Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und gefährliche Drohungen. Hierbei fanden vor allem frauenfeindliche Delikte überwiegend an "privaten Tatorten" statt. Rassismus wegen "Hautfarbe" wurde vorwiegend als Körperverletzung, Verhetzung, Verstoß gegen das Verbotsgesetz, Sachbeschädigung und Beleidigung registriert.

Wo der größte Anstieg lag

Von allen Vorurteilsmotiven ist die sexuelle Orientierung mit 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 am stärksten gestiegen. Auch ist keine der neun "Opfergruppen" im öffentlichen Raum laut dem Bericht so gefährdet wie jene der "sexuellen Orientierung". 47 Prozent der angezeigten Straftaten gegen diese Gruppe erfolgten in der Öffentlichkeit.