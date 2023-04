Warum es der Hase schwer hat und warum ihn der Papst verteufelte

Sie sind also besondere Wesen – die Hasen. So faszinierend, dass sie auf steinzeitlichen Felszeichnungen ebenso zu finden sind wie auf antiken Vasen. Sie werden mit Mondgottheiten in Verbindung gebracht und verkörpern Wiedergeburt, Auferstehung und Fruchtbarkeit. In Märchen sind sie manchmal dreist, manchmal listig, in Schwänken leichtgläubig. Und feig sind sie auch. Sehr oft werden sie mit Sexualität in Verbindung gebracht.