Harte Bandagen im Nobel-Skiort: Stichwahl in Lech

Der Vorarlberger Nobel-Skiort Lech ist in den Schlagzeilen. Diesmal aber nicht wegen Promi-Besuchern wie der niederländischen Königsfamilie, Filmstars und Wirtschaftsbossen, sondern wegen Niederungen in der Gemeindepolitik – vor allem wegen des Neubaus des Gemeindezentrums. Am Sonntag geht dazu ein außergewöhnlicher Bürgermeister-Wahlkampf zu Ende.

Es entscheidet sich, ob Langzeitbürgermeister Ludwig Muxel im Amt bleibt oder sein Herausforderer, der Standesbeamte Stefan Jochum, Sieger des ersten Wahlgangs, die nächsten fünf Jahre die Gemeinde führt. Wie außergewöhnlich der Wahlkampf war, erfuhr der KURIER bei der Interview-Anfrage an den Herausforderer.

„Es ist alles gesagt“, meinte Jochum und wollte keinen weiteren Kommentar zur Stichwahl abgeben. Dabei war noch zu Wochenbeginn in der Gemeinde ein offener Brief in Umlauf, der schwere Vorwürfe an den Herausforderer enthielt. Absender: die Liste des Amtsinhabers. Lecher berichten zudem von Einschüchterungsversuchen und von Steinen, die auf Türen geworfen wurden.