Halloween: Jugendliche warfen in Graz Auto um

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Geidorf ein Auto umgeworfen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte eine Zeugin vier bis fünf Jugendliche gesehen und die Polizei gerufen, eine Sofortfahndung blieb ergebnislos. Die Beamten stießen in der Nähe des Vorfallortes aber auf weitere Sachbeschädigungen: Vier Autos waren mit weißem Lack besprüht worden.

Ansonsten sei die Halloween-Nacht in der Steiermark aber recht ruhig verlaufen, sagte Polizeisprecherin Julia Heimgartner am Sonntag auf APA-Anfrage: "Es hat mit Stand Sonntagfrüh keine wirklich aufsehenerregenden Ereignisse gegeben." Es sei aber gut möglich, dass im Laufe des Tages weitere Anzeigen über Sachbeschädigungen einlangen. Berichte über größere Privatpartys oder Probleme in Lokalen lagen vorerst nicht vor, auch die genaue Zahl, wie viele Anzeigen es nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz gegeben hatte, war vorerst nicht bekannt.