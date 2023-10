"Hallo-Wien": Wo man in Wien Halloween feiern kann

Grusel-Barbies, Todesengel oder Wednesday aus der Addams Family: Wer dieser Tage (und Nächte) in der Stadt unterwegs ist, hat gute Chancen, allerhand illustre Gestalten zu treffen. Wer selbst noch unentschlossen ist, wie und wo er sich am Halloween-Abend am besten gruseln möchte: Der KURIER hat Last-Minute-Tipps für einen gelungenen Abend parat.

Zum farbenfrohen Totentanz lädt man heute im Weltmuseum: Die Tradition stammt aus Mexiko, wo am Tag der Toten, dem Día de Muertos, nicht getrauert, sondern gefeiert wird. In der Säulenhalle wurde ein traditioneller Totenaltar errichtet, wie man ihn dieser Tage in nahezu jedem mexikanischen Haus findet. Kerzen, Blumen und Weihrauch, aber auch Brot, Bier oder Tequila sollen die Verstorbenen zum gemeinsam Fest locken. Zusätzlich tritt heute eine Gruppe mexikanischer Folkloretänzerinnen auf, die in einer Parade zum Altar ziehen. (Weltmuseum, Heldenplatz, ab 18 Uhr, Eintritt frei, Info: weltmuseumwien.at)

➤ Schminktipps für Halloween: In wenigen Schritten zum Monster

Gruseltiere und Horror-Rätselrallyes

Gruselig geht es auch im Haus des Meeres zu: Wer sich in ein Monster oder in ein buntes Zauberwesen verwandeln will, kann sich von 10 bis 16.30 Uhr schminken lassen. Für Mutige gibt es die Möglichkeit, von 12 bis 16.30 Uhr beim „Gruseligen Krabbeln“ mitzumachen und mit Nilflughunden, Stabschrecken, Tausendfüßern oder Fauchschaben auf Tuchfühlung zu gehen. Zusätzlich können bei den Reptilien-Infopoints um 18 Uhr die Haut einer Anakonda, der Giftzahn einer Viper oder die Rassel einer Klapperschlange bestaunt werden. (Haus des Meeres, Fritz-Grünbaum-Platz 1, ab 10 Uhr. Info: haus-des-meeres.at)