Haider-Gedenkstätte ist verwaist

Der Hype um jene Gedenkstätte bei Klagenfurt, die 2009 am Unfallort des einstigen Kärntner Landeshauptmannes errichtet wurde, hat schon in den letzten Jahren erheblich nachgelassen. Inzwischen ist sie verwaist, weder FPÖ noch Straßenverwaltung kümmern sich um die Pflege. Und die Statue einer Justitia mit verbundenen Augen steht mit abgewandtem Antlitz im Gebüsch.

Einst waren die wenigen Quadratmeter Grund in Lambichl, Gemeinde Köttmannsdorf, wo 2008 die Heimfahrt des 58-jährigen Landeshauptmannes ins Bärental ein jähes Ende fand, eine Pilgerstätte seiner Sympathisanten. Hunderte Kerzen leuchteten Tag und Nacht, Blumen sowie Haider-Fotos säumten den Gehsteig. Zahlreiche Plakate und Dreiecksständer beschäftigten sich mit Verschwörungstheorien, wonach der Populist Opfer von Sprengfallen, eines Raketenabgriffs oder des Mossads geworden sei. Mit der Tatsache, dass Haider 2008 in der Nacht auf 11. Oktober mit 1,8 Promille und 142 km/h in den Tod gerast war, wollten sich viele nicht abfinden. So stellte ein Oberösterreicher die Statue einer Justitia, Personifikation der Gerechtigkeit, neben dem Gedenkstein auf.