Häusern droht nach Gasexplosion die Abrissbirne

Frische Kleidung und persönliche Gegenstände sind derzeit außer Reichweite. „Die Situation ist schwierig, weil viele nur noch das besitzen, was sie vor dem großen Tuscher am Leib gehabt haben. Wir sind aber einfach nur froh, dass wir am Leben sind“, sagt Andrea M., die in der Wohnung schräg unter J. gewohnt hat. Die Rollstuhlfahrerin ist mit ihrer 17-jährigen Tochter Gloria bei Verwandten untergekommen. Die GWG hat bereits zehn Ersatzquartiere für die Betroffenen organisiert. Für M. wird gerade eine behindertengerechte Wohnung renoviert.

Als Nächstes sollen in den zerstörten Häusern Deckenstützen angebracht werden. „Sobald die Sicherheit gewährleistet ist, können sich die Betroffenen ihre Sachen holen“, sagt Vizebürgermeister und GWG-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Luger (SP).