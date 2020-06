Einsturzgefahr nach Explosion in Wohnhaus

Ein scheiß Montag ist das“, soll der 93-jährige Rudolf J. zu seinem Retter Paul Dostal gesagt haben – gleich nachdem dieser ihn aus einem Trümmerberg in seiner Küche geborgen hat. Dostal war als erster zur Stelle, als eine gewaltige Gasexplosion am Montagabend einen Wohnblock im Linzer Franckviertel in ein Schlachtfeld verwandelt hat.