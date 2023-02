Hacker versuchten Cyber-Attacke auf Uni Graz

Systeme heruntergefahren

Der Angriff am vergangenen Freitag dürfte über verschiedene IT-Systeme der Uni Graz erfolgt sein. Am Wochenende wurden die IT-Systeme der Universität in weiten Teilen heruntergefahren - zahlreiche Mitarbeiter und Studierende konnten nicht auf ihr Online-System zugreifen.

Am Montag standen die IT-Systeme den Universitätsangehörigen wieder zur Verfügung. Es muss jedoch aus Sicherheitsgründen jederzeit und länger mit Einschränkungen verschiedener Systeme bzw. Dienste gerechnet werden.