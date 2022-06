Hacker-Angriff auf die Med-Uni in Innsbruck

Nach dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung gibt es offenbar ein weiteres prominentes Ziel in Österreich. Wie am Montag bekannt geworden ist, haben Hacker offenbar die IT-Infrastruktur der Medizinischen Universität Innsbruck angegriffen und teilweise lahmgelegt. Dies teilte die Med Uni am Montag selbst auf einer eigens eingerichteten Website mit (siehe Screenshot unten). Es liege eine „Einschränkung der IT-Services“ vor. Mit Unterstützung von externen Experten werde „intensiv an der schrittweisen Wiederherstellung der Services gearbeitet“, wurde betont.