Gurker Prüfbericht wirft Fragen auch für andere Diözesen auf

Die Ergebnisse des Berichts dürften aber nicht nur für die Kärntner Kirche Konsequenzen haben. „Die belastende Erfahrung müssen ein Anstoß dafür sein, einen verantwortungsvollen, transparenten Umgang mit Kirchenvermögen sicherzustellen“, meinte Beiglböck. Auch die kirchenrechtliche Untersuchung habe Themen betroffen, deren „Bedeutung weit über die Kirche in Kärnten hinausgeht“, wie der zuständige Kirchenrechtler Helmuth Pree sagte.

Der Großteil des Berichts betrifft freilich die angeschlagene Diözese Gurk-Klagenfurt. „Die Diözese befindet sich, was das Vertrauen betrifft, in einem Ausnahmezustand“, sagte Lackner selbst. Circa 200 Gespräche hat das Team in Kärnten geführt, es gibt 145 Gesprächsprotokolle. Der gesamte Umfang der Überprüfung umfasst 15 Ordner. „Wir sind vielen Menschen begegnet, die gekränkt und verletzt sind. Es gibt Misstrauen, und es gibt Angst“, sagte der Vorarlberger Bischof Benno Elbs.

Nun gelte es einen Heilungs- und Versöhnungsprozess in Gang zu setzen, was freilich dauern wird. „Es braucht das ehrliche und rechtzeitige Gespräch, wenn es um Konflikte geht. Das war und ist in der Diözese noch nicht möglich“, erklärte Elbs. Wie zerrüttet die Situation ist, zeigte sich erst am Donnerstag, als das Domkapitel Gurk kritisierte, wegen einem zu kurzen Zeitfenster von einem Einblick in den Bericht Abstand genommen zu haben.