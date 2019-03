Fall Gurk: Der unerwünschte Visitator

Nicht eingegangen ist er auf die Formulierung, dass ein „Fakten gerecht werdender Abschlussbericht“ erwartet werde. Weil er genau weiß, was Guggenberger und sein Team erwarten: Eine Verurteilung von Bischof Alois Schwarz, der mittlerweile die Diözese in St. Pölten leitet. Wegen seiner wirtschaftlichen Machenschaften, wegen seines Führungsstils, wegen seines Umgangs mit einer führenden Mitarbeiterin. Und zuletzt wegen der Jagdreviere im Besitz des Bistums, wo prominente Persönlichkeiten gejagt haben sollen.

Dass der Bericht so nicht ausfallen wird, machten jene Tage deutlich, an denen Lackner als Visitator der Bevölkerung zuhörte. Per Anmeldung konnten Kärntner Gläubige jeweils 15 Minuten mit dem Bischof sprechen. Da wurde in öffentlichen Interviews Unmut über das Vorgehen der Domherren laut. An diesem Tag soll es dann auch zu einem harten, direkten Konflikt zwischen dem Visitator und der Kärntner Diözesanführung gekommen sein.

Darüber wurde aber geschwiegen. Öffentlich wurde vielmehr, dass die Domherren nicht damit einverstanden waren, wie Bischof Lackner mit dem Untreue-Verfahren gegen Bischof Alois Schwarz, das in Graz anhängig ist, umgegangen sei. Der Visitator hatte die Grazer Anwaltskanzlei Scherbaum-Seebacher damit beauftragt, in den Ermittlungsakt Einsicht zu nehmen. Seitens der Diözesanleitung hatte man allerdings auf die Kanzlei Tschurtschenthaler zurückgegriffen. Für die Staatsanwaltschaft in Graz war es keine Affäre, dass zwei Anwaltskanzleien für das Bistum tätig sind. Der Klagenfurter Ordinariatskanzler Jakob Ibounig jedoch sprach davon, dass Lackner damit den Visitationsauftrag überschritten habe. Für das Visitationsteam nahm Pressesprecherin Heidi Zikulnig wiederum in Anspruch, dass dieser Schritt nicht aus Misstrauen heraus passiert sei. Bischof Lackner gehe es um eine „rasche und umfassende Sachverhaltsdarstellung“.

Nun wartet man gespannt, welchen Schluss Rom aufgrund des Visitationsberichtes ziehen wird. Aber auch mit dem Vatikan hat sich die Klagenfurter Diözesanführung bereits angelegt, als es um die Veröffentlichung eines Prüfberichtes über die wirtschaftliche Gebarung des Gurker Bistums unter Bischof Alois Schwarz ging.