GTI-Treffen: Keine Ausschreitungen oder schwere Straftaten

Zufrieden zeigte sich auch Maria Wörths Bürgermeister Markus Perdacher in einer Aussendung: Tatsächliche Besucherzahlen werde es zwar erst im Laufe der kommenden Woche geben, aber der enorme Andrang lasse vermuten, dass „die Zahlen ähnlich denen des Vorjahrs sein werden“. Sie lagen bei etwa 120.000 Besuchern. Jeder finde hier genau das, was er suche: „Der Besucher sieht wertvolle Autos und findet Gleichgesinnte. Die Betriebe und Aussteller sind rundum zufrieden mit dem Interesse der Besucher, und somit ist es uns wieder gemeinsam mit Volkswagen gelungen, einen Event mit internationaler Strahlkraft aufzustellen. Das freut mich wirklich sehr und legt die Latte für 2019 natürlich hoch“, so Perdacher.

2019 findet das Treffen wieder etwas später statt – und zwar von 29. Mai bis 1. Juni 2019.