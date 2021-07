Grundwehrdiener bedrohte Kameraden mit Pistole

Ein 19-jähriger Grundwehrdiener hat in einer Kaserne in Villach seinen 21-jährigen Zimmerkameraden mit einer ungeladenen Pistole bedroht. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Sonntag ereignet, er wurde aber erst am Mittwoch angezeigt, nachdem der Betroffene ihn bei seinem Vorgesetzten gemeldet hatte. Gegen den 19-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wird angezeigt.

Der Bursche hätte eigentlich demnächst in den Assistenzeinsatz an der Grenze einrücken sollen. Davon ist er nun abgezogen.