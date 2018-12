Grundlsee: 6 Grad Wassertemperatur - und doch unter schönsten Stränden Europas

Zum Beispiel, wo man das beste Essen (und Trinken) in Nordamerika bekommt, welche die sieben besten Heißluftballon-Festivals in den USA sind (die Heißluftballon-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr im Waldviertel stattfand, fand leider keine Erwähnung in diesen Listen, Anm.) oder eben die 50 besten Strände weltweit, Afrikas, Amerikas (...) und Europas.

Der Grundlsee reiht sich dort mit seinem Platz 22 zwar hinter berühmten Stränden wie jenem in der Schiffswrack-Bucht auf der griechischen Insel Zakynthos, dem „Damm der Riesen“ in Nordirland oder dem „Fjord der Furore“ an der italienischen Amalfiküste ein.

Aber auch hinter dem Strand des „Lake Grundlsee“, wie ihn Flightnetwork liebevoll bezeichnet, reihen sich keine Unbekannten: Die Cala Goloritze auf Sardinien, der Vaeroy Beach auf den Lofoten oder der „Plage de Palombaggia“ auf Korsika.