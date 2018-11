Grüne wollen mit bayerischer Starthilfe aus dem Tief

Die Salzburger Grünen halten nicht einmal ein halbes Jahr nach der Wahl ihres neuen Sprechers und Landeshauptmann-Stellvertreters Heinrich Schellhorn heute, Samstag, einen Routine-Parteitag ab.

Trotzdem wollen Führung und Aktivisten Schwung für die nächste Aufgabe nehmen. Das ist die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 10. März 2019. Salzburgs Grüne nehmen sich die Innsbrucker Kollegen zum Vorbild und wollen mit der aktuellen Klubobfrau und Ex-Landesrätin Martina Berthold in die Stichwahl um den Bürgermeistersessel in der Stadt kommen.

„ Martina Berthold erhält für ihre Kandidatur als Bürgermeisterin großen Zuspruch“, sagt Schellhorn. Zumindest ein Plus von den zuletzt 13,5 Prozent in der Stadt rechnen sich die Grünen aus.

Die zuletzt im benachbarten Deutschland von den Grünen eingefahrenen Wahlerfolge lassen sowohl in Salzburg als auch in Oberösterreich verstärkt die Lebensgeister sprühen. Bei der überparteilichen ersten Donnerstagsdemo in Linz gegen Türkis-Blau waren die Grünen federführend aktiv. Im Landtag erkoren sie die Bekämpfung des Facharbeitermangels in Oberösterreich zu ihrem neuen Top-Thema. Bei ihrer ebenfalls heute in Wels über die Bühne gehenden Landesversammlung stehen richtungsweisende Statutenänderungen an, die die Partei für breitere Wählerschichten öffnen sollen. Thematisches Schwerpunktthema bei der Versammlung sei der Klimaschutz, kündigte Landessprecherin Maria Buchmayr an.