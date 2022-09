Grüne stellen Bedingungen für Regierungsbeteiligung

Die Schmiede der schwarz-grünen Koalition von 2013 und der Wiederauflage 2018 – VP-Landeshauptmann Günther Platter und die grüne Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe – sind am Weg in die Politpension. Dass die Öko-Partei weiter in Regierungsverantwortung bleibt, erscheint unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

Mit dem zu erwartenden Absturz der Volkspartei unter Spitzenkandidat Anton Mattle kommen – zumindest nach derzeitigen Umfragen – die beiden Parteien ohne weiteren Partner auf keine Mehrheit. In der VP sind zudem viele nicht mehr gut auf die Grünen zu sprechen.