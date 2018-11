Grüne Pisten: Start der Skisaison auf der Kippe

In Hochgurgl oberhalb des Ötztals fuhren am Montag Lastwagen mit Schneeladungen bei den Liftstationen auf 2420 Meter auf. Das Skigebiet wirbt – auch neben den Bahnstationen – damit, die schneesicherste Region der Alpen zu sein. Am Donnerstag ist der Pistenstart geplant.

„In Hochgurgl wird Aufwand betrieben, damit das Werbeschild seine Berechtigung hat“, kommentierte ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber die mit Webcam-Screenshot dokumentierte Schneelieferung auf Twitter. Mittags lagen die Temperaturen dort, wo in zwei Tagen Skifahrer ausschwingen sollen, bei über zehn Grad.