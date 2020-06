Große Suchaktion nach Schüler, zweifache Mutter in Wien verschwunden

Wir wissen nicht mehr, wo wir suchen sollen“, meint ein Polizist aus Bodensdorf am Ossiacher See. Die Suche nach dem 17-jährigen Albert A. aus Salzburg wurde vorerst eingestellt, ein neuer Vorstoß ist geplant: Hunde sollen nochmals Ufer und See absuchen.

Der Schüler der HBLA Ursprung, Salzburg, hatte sich mit seiner Klasse auf einem einwöchigen Praktikum in der Forstwirtschaftlichen Ausbildungsstätte am Ossiacher See befunden. Während dieser Zeit waren die Jugendlichen mit Holzarbeiten im Wald beschäftigt. Donnerstagabend feierte Albert mit Freunden den Abschluss der Ausbildung. Zuletzt besuchten sie das Fischrestaurant Stiftsschmiede direkt am See. Besitzer Gerhard Satran: „Die Runde hat kaum etwas getrunken.“