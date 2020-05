Weil der Krieg auch uns treffen kann

Auf dem Schreibtisch in dem schmucken Apartment im " St. Vitusheim" in Laa an der Thaya liegt ein Stapel Post, das Handy läutet unentwegt. Maria Loley, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes getan hat, als anderen Menschen zu helfen, tut das noch immer.Gestern feierte die Begründerin des Vereines "Bewegung Mitmensch", die auch zu einem Briefbomben-Opfer von Franz Fuchs wurde, mit Freunden und Weggefährten im Bildungshaus in Großrussbach ihren 90. Geburtstag. Auch wenn die Füße nicht mehr so wollen, geistig ist die langjährige Flüchtlingshelferin aus Poysdorf topfit geblieben. Ihr Wort hat noch immer Gewicht – vor allem in der Asylfrage.

" Österreich ist ein wohlhabendes Land. Wir können teilen, ohne dass wir Angst haben müssen, arm zu werden", sagt Loley. Sie erinnert sich noch allzu gut an den Beginn des Krieges in Ex-Jugoslawien und die einsetzende Flucht von bosnischen Familien nach Österreich. Mehr als 500 Flüchtlinge wurden Anfang der 90er-Jahre in der Weinstadt Poysdorf und in den Orten in der Umgebung untergebracht. "Das konnte nur funktionieren, weil sich viele Familien dazu bereit erklärt hatten, Menschen aufzunehmen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben", sagt Loley. Der aktuellen Flüchtlingswelle aus Syrien könne man auch nur mit dem "Poysdorfer Modell" begegnen. Große Lager mit Baracken-Charakter oder Zeltstädte sind für Loley weder zeitgemäß noch menschenwürdig. "Die Leute sind traumatisiert und werden auf engstem Raum zusammengepfercht. Das geht gar nicht", sagt Loley.

Die "tiefe Betroffenheit" von einst sei aber nicht mehr vorhanden. "Die Leute haben kein Gefühl und kein Gespür mehr", sagt die gebürtige Poysdorferin. Ihr Herzenswunsch zum runden Geburtstagsjubiläum ist ein Appell an die Gesellschaft: "Bleiben wir Menschen mit Herz und Gefühl. Dann können wir auch die Flüchtlinge als Menschen achten."