Größere Internetausfälle in Teilen Österreichs

Vergangenen Montag kam es zu wesentlich größeren Netzausfällen. Nahezu zeitgleich berichteten Nutzer in mehreren Ländern von Problemen bei verschiedenen Netzanbietern. So berichteten etwa im Westen Deutschlands, in der Schweiz und in Großbritannien Millionen Nutzer von massiven Problemen.

In Österreich meldeten Tausende Magenta-Kunden, aber auch A1-Nutzer Internetstörungen.