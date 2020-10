Grippeimpfung: Die ersten Vorräte sind schon weg

Das Gesundheitsamt Klagenfurt bestellte im Jänner also noch vor dem Übergreifen der Corona-Pandemie auf Österreich 2.800 Grippeimpfdosen. Das war die gleiche Anzahl wie im Vorjahr, damals ausreichend, heuer nicht: Am Montag wurde die Anmeldung zur städtischen Impfaktion geöffnet, am Dienstag meldete das Amt, dass die Menge schon vergriffen sei.

Vergriffen

Der Salzburger Magistrat musste unterdessen eine Impfaktion für Bedienstete absagen - dafür war kein Impfstoff aufzutreiben. Nicht viel anders ist die Situation in St. Pölten: Die niederösterreichische Landeshauptstadt vergab ebenfalls ab Montag Termine für ihre Impfaktion und wie in Klagenfurt waren am Dienstag alle Vorräte erschöpft.