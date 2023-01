Grazerin in der Südoststeiermark von Lift eingeklemmt und verletzt

Eine 61-jährige Grazerin ist Montagfrüh in einem Lift in einem Beherbergungsbetrieb in der Südsteiermark eingeklemmt worden. Dieser dürfte wegen eines Stromausfalls zunächst stecken geblieben sein.

Ein Mitarbeiter wollte ihn dann mittels Notbremsöffnung nach oben ziehen. Dabei öffnete sich kurz die Tür: Während eine andere Frau noch hinausspringen konnte, wurde die 61-Jährige durch das Hochfahren des Lifts eingeklemmt und vermutlich schwer verletzt, so die Polizei.