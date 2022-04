Grazerin gewährte Betrüger Zugriff auf PC: Zehntausende Euro weg

Eine 74-jährige Pensionistin aus Graz ist Opfer eines Betrugs geworden: Ein Unbekannter hatte die Frau angerufen und sich als Mitarbeiter einer Software-Firma ausgegeben, der angebliche technische Probleme auf ihrem PC lösen wolle. Die Grazerin gewährte ihm online Zugang zu ihrem Rechner. Das nützte der Betrüger und überwies von ihrem Konto Zehntausende Euro auf mehrere andere Konten in Österreich, wie die Polizei mitteilte.

Online-Zugriff gewährt



Die Tat wurde bereits Anfang April ausgeführt, jedoch wandte sich die Frau erst später an die Polizei, wie am Karsamstag mitgeteilt wurde. Die 74-Jährige hatte dem Betrüger am Telefon Glauben geschenkt und ihm den Online-Zugriff auf ihren Computer ermöglicht. Ebenfalls nannte sie ihm nach seiner Aufforderung die Daten ihres Personalausweises. Die Ermittlungen seien am Laufen, teilte die Landespolidirektion Steiermark mit.