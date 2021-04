Grazer Sicherheitsmanager: „Ich bin ein Fan von Checklisten“

Bänke und Masten

Die Bauten in der Sporgasse sind die letzten in einer langen Reihe, sie werden in den kommenden Wochen fertig gestellt. Bereits installiert sind entsprechende Vorkehrungen etwa auf dem Lendplatz und Kaiser-Josef-Platz, beliebten Märkten und Treffpunkten.

Diese Einrichtungen sind aber ganz nach dem Wunsch der Stadtregierung nicht automatisch als Schutzmaßnahmen erkennbar: So wurden etwa die Bänke für die Marktstände massiv verstärkt, ebenso die Licht- und Ampelmasten.

Zusammen mit versenkbaren Pollern sind sie darauf ausgelegt, potenzielle Amokfahrer zu stoppen, sie sollen Lkw mit bis zu 7,5 Tonnen standhalten können. Für die Herrengasse, durch die auch Alen R. raste, wurde bisher aber noch keine Lösung gefunden: Wochentags fahren dort im Minutentakt Straßenbahnen, das schließt Absperrungen aus.

15 Krisenpläne

Sandners Ressort greift aber viel weiter: Zivilschutz, Hochwasserschutz oder Sicherheit in Amtsgebäuden gehören zu seinen Aufgaben, im Ernst- oder Katastrophenfall ist er auch Teil des Krisenstabes, der Sicherheitsmanager gehört derzeit etwa auch zum Corona-Einsatzstab.

In seiner virtuellen Schublade hat Sandner an die 15 Krisenpläne für diverse Notfälle in der Stadt griffbereit, vom Erdbeben über Gefahrenstoffaustritte in der Stadt bis zu radioaktiver Strahlung, Amokläufen und Terroranschlägen. „Ich bin ein Fan von Checklisten“, begründet Sandner. „Auch wenn vielleicht nicht zu 100 Prozent das passiert, was drin steht, ist man doch gut vorbereitet.“