Grazer Raubprozess: Bis zu neun Jahre Haft für die Angeklagten

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch ein Prozess um rund 20 Raubüberfälle zu Ende gegangen. Angeklagt waren Überfälle auf Tankstellen, Supermärkte und Taxis, die 13 Beschuldigten waren teilweise geständig. Zwölf wurden wegen schweren Raubes und krimineller Vereinigung zu zwei bis neun Jahren Haft verurteilt, einer vom Raub freigesprochen, er bekam wegen diverser Delikte 15 Monate bedingt.

"Furcht und Schrecken verbreitet"

Die 13 Männer im Alter von 17 bis 42 Jahren sollen von November 2018 bis März 2010 „Furcht und Schrecken in Graz verbreitet haben“, formulierte es Staatsanwalt Hansjörg Bacher. In drei Gruppe wurden ihnen unterschiedlichste Überfälle vorgeworfen. Zuletzt wurden an drei Tagen hintereinander drei Taxilenker überfallen. Eine Sonderermittlungsgruppe der Polizei kam den Verdächtigen schließlich auf die Spur.