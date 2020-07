Prozess nach Kopfschuss in Döbling: "Unfassbares ist geschehen"

Am 4. November 2019 soll Alois H. ohne ersichtlichen Grund den Hobbyfotografen Andreas U., Vater eines 13-jährigen Sohnes, in den Kopf geschossen haben. Und das just an dem Tag, an dem das Opfer eigentlich nur seinen Geburtstag auf einer Bank im Innenhof der Wohnanlage in Neustift am Walde feiern wollte.

Als "Angeklagter" wurde der 46-Jährige beim Prozess am Wiener Landesgericht für Strafsachen am Mittwoch dennoch nicht geführt. Ein Gutachten der Psychiaterin Gabriele Wörgötter hatte ergeben, dass der Mann an einer "wahnhaften Störung" - vielleicht sogar an Schizophrenie - leiden würde. Im Prozess mussten die Geschworenen unter Richterin Claudia Zöllner also entscheiden, ob der "Betroffene" die Tat begangen hat, ob er unzurechnungsfähig ist und ob die Gefahr bestehe, dass er eine solche Tat nochmal begehen könnte.