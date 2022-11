Grazer Politik streitet: Exorbitante Schulden oder nur Arbeitspapier?

KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber reagierte am Freitag verschnupft. Diese Zahlen kämen aus einem "vertraulichen Arbeitspapier, das an alle Stadtregierungsmitglieder sowie die Gemeinderäte der Neos" gegangen sei. "Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass die finanzielle Lage der Stadt Graz nicht rosig ist", betonte Eber. "Die Dringlichkeit für Konsolidierungsmaßnahmen war für uns beim Kassasturz im März sofort erkennbar."

Nur eine "Hochrechnung"

Das nun veröffentlichte Arbeitspapier jedoch könne "so nicht als Budget oder Mittelfristplanung kategorisiert werden, es enthält keinerlei Konsolidierungsmaßnahmen", wehrte Eber Vorwürfe ab. Es stelle bloß eine "Hochrechnung" dar, in der unterschiedliche Parameter angenommen worden seien. Darunter fallen Steigerungen im Baubereich von 20 bis 25 Prozent oder ein Plus bei den Energiekosten von bis zu 60 Prozent in den kommenden beiden Jahren.

Für den Sondergemeinderat am Montag gibt es jedenfalls genug Redestoff, die Sitzung beginnt um 16 Uhr und wird wohl bis in die Nachtstunden dauern. Die ÖVP warf Eber am Freitag "Kontrollverlust" vor, er operiere zudem "wissentlich mit falschen Zahlen". Die Neos forderten einen "harten Sparkurs" der Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ: Die Parteienförderung müsse halbiert, bei hohen Pensionen gespart werden.