Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Kahr: „Bin politisch nicht isoliert“

Wie ist Gesprächsbasis mit der Wirtschaft, wenn zum Beispiel Konzernbosse zu Ihnen kommen?

Überhaupt kein Problem. Es freut mich, als Bürgermeisterin mitzuhelfen, wo diese Betriebe uns als Kommune brauchen. Die brauchen uns ja dort, wo es darum geht, den Standort gut zu erhalten.

Wir werden kein Fahrverbot für Lkw machen, sodass diese nicht zum Betriebsgelände kommen. Das wäre ja etwas, mit dem man einen Standort schwächt.

Wir haben mit Siemens einen Betrieb mitten in der Stadt, das ist ein Spitzenbetrieb. Die eröffnen im Juni einen neuen Bereich und freuen sich, wenn ich als Bürgermeisterin dabei bin und das wertschätze.

Warten Ihre politische Kontrahenten schon darauf, dass die KPÖ-Bürgermeisterin scheitert?

Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen: All das,

was mich Journalisten fragen, fragen mich die Leute in Graz nicht. Die wissen, wie wir denken, auf welcher Seite wir stehen. Ich habe keine Ahnung, wer Interesse daran hat und das will ich auch nicht deuten.

Sehr oft kommt was von den Neos. Aber die sind eine Partei der Eliten, die wenig übrig haben für den überwiegenden Teil der Bevölkerung, dem es nicht so gut geht. Die würden ja in Österreich lieber heute als morgen alles verkaufen, was öffentliche Hand ist, und privatisieren. Diese Kritik an mir nehme ich nicht ernst.

Die müssen ganz konkret auch einmal etwas für die Leute tun und nicht nur große Sprüche klopfen. Aber auf der Ebene der Kommunalpolitik gibt es eine gute Zusammenarbeit.

Wie steht man denn mit der Bundesebene? Graz braucht für viele Vorhaben Geld auch vom Bund, Stichwort öffentlicher Verkehr.

Der Bund hat die Stadt Graz bisher überhaupt nicht gesehen. Man wundert sich eigentlich, dass es der Partei, die im Bund maßgebend Entscheidungen trifft, der ÖVP, nicht gelungen ist, Mittel für Graz zu lukrieren.