Grazer bei Explosion eines Akkus verletzt

Am Freitag gegen 22 Uhr reparierte ein 59-jähriger Grazer in seiner Bastlerwerkstatt in der Eintrachtgasse einen Akku, der vorwiegend in Elektroscooter eingebaut und verwendet wird. Der Lithium-Ionen-Akkumulator dürfte durch Feuchtigkeit bereits beschädigt gewesen sein und explodierte schließlich unter starker Rauchentwicklung beim Anstecken an das 220 Volt Stromnetz.

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 21 Mann und fünf Fahrzeugen aus. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Wohnhaus, in dem sich die Werkstatt befand, teilweise stark verrußt. Weiters zerstörte die Explosion einige Fensterscheiben.