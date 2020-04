Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend in Klagenfurt von einem flüchtigen Bekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld bedrängt worden. Das Opfer hatte zuvor im Stadtgebiet Geld am Bankomaten gezogen. Der mutmaßliche Täter hatte Unterstützung eines weiteren Mannes, beide flüchteten. Die polizeilichen Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.