Graz schaut mehr auf Fußgänger und will den Bürgern Beine machen

Ein Fünftel der Grazer tut es bereits – Alltagswege zu Fuß erledigen. Doch die Politik will mehr Bürgern Beine machen: Ab heute, Freitag, hat die Stadt Graz eine offizielle „Fußgänger:Innenbeauftragte“, wie der offizielle Titel Renate Platzers heißt.

Die ausgebildete Bauingenieurin beschreibt sich selbst als „aktiv mobile Mutter zweier Kleinkinder“, die die täglichen Herausforderungen im Grazer Fußwegenetz aus privater Erfahrung kenne, nicht nur aus ihrer beruflichen Tätigkeit als Verkehrsplanerin. „Bereits in der bisherigen Tätigkeit in der Verkehrsplanung ist der Wunsch in mir größer geworden, mehr für die Fußgänger umzusetzen“, überlegt Platzer. Sie ist erreichbar unter fussverkehr@stadt.graz.at oder www.graz.at/gehen .