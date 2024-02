Graz als weltweiter Vorreiter: Wo der 30er seit über 30 Jahren klappt

Was war das für eine Aufregung damals, 1992, in Graz: Die FPÖ machte gegen den „Terror gegen Autofahrer“ mobil, ihr damaliger Stadtparteiobmann Peter Weinmeister tuckerte in einem Anflug von Aktionismus mit einem langsamen Traktor durch die Stadt. So wollte er demonstrieren, dass Graz künftig still stehen werde.