Dritte Fahrspur für die A9: "Alternativlos" oder überholt?

Eine neue Masse an Kfz

Karl Steiniger vom "Wegener Center für Klima und globalen Wandel“ wirft ein, dass in der Studie zudem ein Faktor nicht einkalkuliert wurde – der sekundär induzierte Verkehr: Das ist jene Masse an Kfz, die überhaupt erst entsteht, weil sich wegen einer verbesserten Autobahn neue Betriebe entlang der Strecke ansiedeln oder neue Wohngebiete in der Region entstehen.