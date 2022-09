Graz: Ätzende Flüssigkeit sorgt für Verkehrssperre

In Graz kam es am Mittwochnachmittag zu einem Flüssigkeitsaustritt bei der Unterführung der Eisenbahnbrücke am Weblinger Gürtel. Aufgrund dessen besteht in diesem Bereich bis auf Weiteres eines Verkehrssperre.

Gegen 16 Uhr wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Graz zur Unterführung gerufen, da eine unbekannte Flüssigkeit austrat und auf die Fahrbahnen tropfte. Die Polizei konnten feststellen, dass es sich um eine ätzende Flüssigkeit handelt, die aus einer Dehnungsfuge ausgetreten ist. Möglicherweise dürften die starken Regenfälle der vergangenen Tage zu Ausschwemmungen bei der Trägerkonstruktion geführt haben. Das Magistrat Graz sowie Sachverständige des Landes Steiermark haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der Reinigungsarbeiten ist der Bereich rund um den Weblinger Gürtel bis auf Weiteres gesperrt, der am Donnerstagmorgen für lange Staus sorgte. Mit weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen und Staus ist zu rechnen. Von der Sperre betroffen sind die Abfahrt von der Triester Straße in Richtung Weblinger Gürtel, die Puntigamer Straße in Richtung Weblinger Gürtel (Umleitung auf die Auffahrt Triester Straße) sowie der Bereich rund um den Kreisverkehr in der Poppmeierstraße. Es wurde eine Umleitung vom Weblinger Gürtel auf die Auffahrt zum Schwarzen Weg und der Poppmeierstraße eingerichtet.