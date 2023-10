Grausames Geschäft: Illegaler Junghundetransport bei Graz entdeckt

Ein illegaler Junghundetransport ist der Polizei nördlich von Graz ins Netz gegangen: Einer Streife fiel ein auffälliger Wagen mit Anhänger auf. Das ungarische Paar, das damit unterwegs war, gab an, auf dem Weg nach Spanien zu sein. Im Anhänger waren neun Hunde, davon acht im Alter von drei bis sechs Monaten.

Sie waren weder geimpft noch registriert oder gechipt, bestätigte die Polizei eine Aussendung des Aktiven Tierschutz Austria. Die Vierbeiner wurden dem Paar abgenommen.

Der Transporter war bereits am 1. Oktober von der Polizei entdeckt worden, der Aktive Tierschutz machte am Dienstag in einer Aussendung darauf aufmerksam: "Es ist wohl eines der grausamsten Geschäfte auf dem Rücken wehrloser Tiere." Es besteht der Verdacht, dass die Vierbeiner gezüchtet wurden, um dann in Spanien verkauft zu werden.