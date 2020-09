Gratis fahren mit den Kärntner Öffis

Ebenfalls möchte man in Kärnten den Klimaschutzgedanken in den Vordergrund rücken. „Jene, die oft nur sehr kurze Strecken in der Stadt mit dem Auto zurücklegen und lange Parkplatz suchen, sollen erleben können, dass die Busfahrt oft bequemer und auch schneller ist“, ergänzt der Landesrat. Auch die Möglichkeiten, die Öffis für die Freizeitaktivitäten zu nutzen, wolle man damit verstärkt bewerben.

Auch in Oberösterreich darf bald für einen Tag gratis und so oft man will S-Bahn gefahren werden – und zwar am 19. September. Fünf Linien stehen den Fahrgästen dafür in OÖ zur Verfügung. Laut Verkehrslandesrat Günter Steinkellner (FPÖ) wolle man so die Leute einladen, die Vorteile der Öffis zu „erfahren“.