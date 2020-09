Gräuelvideo bestimmte Mordprozess in Innsbruck

Nach einem besonders grausamen Verbrechen in einer Innsbrucker Wohnung mit einem Toten im April 2019 ist der 24-jährige erstangeklagte Inder am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er wird außerdem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Seine mitangeklagte 22-jährige Ex-Freundin wurde zu drei Monaten Haft wegen Störung der Totenruhe verurteilt, vom Vorwurf des Beitrags zum Mord wurde sie aber freigesprochen. Zudem wurde der 24-Jährige auch wegen des Vergehens der Störung der Totenruhe schuldig gesprochen. Die Urteile waren vorerst nicht rechtskräftig.

Schwere Belastung für Geschworene

Den Geschworenen war das Entsetzen am frühen Mittwochnachmittag teilweise ins Gesicht geschrieben. 27 Minuten sind die Handyaufnahmen lang, die sie sich zuvor am Innsbrucker Landesgericht – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – zu Gemüte führen mussten.