Gourmet-Trend Schnecken: Slow Food für die Fastenzeit

Und das scheint gelungen zu sein: Mittlerweile nehmen österreichweit etwa 100 Wirte an der Aktion teil, allein in Wien sind es mehr als 40. Alle in Österreich teilnehmenden Lokale finden Sie hier.

Gaumenfreuden der Fastenzeit

Im „Das Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 12) werden etwa „Marinierte und knusprige Schweinsohren mit Schneckenragout“ serviert, im Gasthaus Stern (11., Braunhubergasse 6) tischt man „Geräucherte Wiener Schnecke mit saurem Hering und Avocado“ auf, im Café Hummel (8., Josefstädterstraße 66) den Klassiker – „ Schnecken mit Kräuterbutter“ – und beim Bioheurigen Zum Berger in Grinzing gibt’s „Überbackene Weinbergschnecken mit Brotkonfekt“.

Wirt Siegfried Dörre nimmt bereits seit drei Jahren an den Schneckenwochen teil. „Zu den klassischen Fastenspeisen zählt alles, was aus dem Wasser kommt – also auch die Schnecke.“

Die Reaktionen

Dennoch seien viele Gäste skeptisch. „Oft verziehen sie das Gesicht, weil sie es eklig finden. Die Leute müssen sich von den Bildern im Kopf trennen, denn auf dem Teller ist es etwas ganz anderes,“ sagt Dörre. Es braucht also auch Überzeugungskraft, um die Kunden auf den Geschmack zu bringen.